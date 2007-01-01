-19...-18 °С
В Балабаново произошёл пожар в промзоне

04.02, 07:00
О возгорании сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Вызов спасателям поступил около 6 утра во вторник, 3 февраля.

На территории промзоны горела хозяйственная постройка.

По предварительным данным спасателей, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Причины этого пожара ещё устанавливаются.

