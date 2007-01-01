В Балабаново произошёл пожар в промзоне
О возгорании сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Вызов спасателям поступил около 6 утра во вторник, 3 февраля.
На территории промзоны горела хозяйственная постройка.
По предварительным данным спасателей, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Причины этого пожара ещё устанавливаются.
