В Обнинске опаздывают автобусы №3
Проблемы с движением общественного транспорта возникли утром в среду, 4 февраля.
На улице Борисоглебской произошло ДТП.
- Из-за сужения дороги автобусы МБУ «ОГТ» не проедут. Рейсы по маршруту №3 «Экодолье» могут задерживаться, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».
Обнинцев попросили заранее планировать свои маршруты.
