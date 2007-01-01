-19...-18 °С
Обнинск В Обнинске опаздывают автобусы №3
Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы №3

Дмитрий Ивьев
04.02, 09:23
0 334
Проблемы с движением общественного транспорта возникли утром в среду, 4 февраля.

На улице Борисоглебской произошло ДТП.

- Из-за сужения дороги автобусы МБУ «ОГТ» не проедут. Рейсы по маршруту №3 «Экодолье» могут задерживаться, - прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».

Обнинцев попросили заранее планировать свои маршруты.

