Обнинск
Обнинск

В Калужской области пропал 44-летний мужчина

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:00
0 464
Константина Козлова из Балабаново последний раз видели 30 января.

Пока нет данных, где он может находиться, сообщили во вторник, 3 февраля, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Рост мужчины – 190 сантиметров. Он был в зелёной куртке, синих джинсах, черных ботинках и синей шапке.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

