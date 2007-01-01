В Калужской области пропал 44-летний мужчина
Константина Козлова из Балабаново последний раз видели 30 января.
Пока нет данных, где он может находиться, сообщили во вторник, 3 февраля, в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Рост мужчины – 190 сантиметров. Он был в зелёной куртке, синих джинсах, черных ботинках и синей шапке.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь