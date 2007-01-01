-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске дети в садах остались без мяса и рыбы
Обнинск

В Обнинске дети в садах остались без мяса и рыбы

Дмитрий Ивьев
03.02, 14:51
0 144
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Про неожиданные изменения в меню детских садов во вторник, 3 февраля, сообщили в социальных сетях.

Ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.

- Вижу нарушения поставщиком питания исполнения контракта на питание в детских садах. Зафиксированы задержки и срывы поставок, - заявил он. - Это недопустимо.

По словам чиновника, подрядчика оштрафуют.

- Направил информацию в правоохранительные органы для дальнейшей проверки действий поставщика, - подчеркнул Перевалов. - Прошу руководителей учреждений проследить, чтобы несмотря на действия подрядчика, качество питания не снизилось.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
0%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVVL0ZzWjFtUGRMdmJNcTBzZHd0Smc9PSIsInZhbHVlIjoiV2dpQllIS2JPMTlROFE4VkpFYlFVbmtWNW1ReTIwUG1QekVaeXRpb1JRc3VaWjVOTWlJN241alE0eEVJamVlM2NaT3EvL2t4NjF3VFU0U1hxWFZmRi9YWTNCaWdKclVQQ3RoRDR6ck51Mlg1OEpGZ0NHTVZqRUxQYzJ2RXVYSHNhbFlkMFRtVUVuU2l2MCtjdHlUQWlNblVUWmROdE10UEhlSmk4OWtneHNyK2NkOUIvMkV3VDhKMDRMYVNqR2NnMHVwVzZ5dXFtTk1FTFQrY3JiaDNtZkxsSEZGRmpESnc5eUo3Y0MxOEJmVmVpM0pjYStLejBONnVzZW50cDBXRkFTS3IxQ3U1cGtkNGtDeWtVRW9QZ1ZhL0hDWWxNemYyK2s1ZHpHK051SXJnSWs0Y0dXcFlWVUdxRnc0U0k1ODJPV0hDTlk0NGZDZDg0WHJrYkhoZUhtdVFrTW1nNWlCeE42elZROTFmU1FxVjQxSXY3NHNsMkNGejRITVBNN3dsbnNobmhtSS9iRE5YR1RhdTJmSGgwQkR5QXNjdUZtV3RJOTBmeFpQSjF2R1lQb213bDVuYjdwRldDanpmUFg0SCIsIm1hYyI6Ijc0ZmZhMDU5MDlmMDEwMmZlOGRmYjZhYmM3OWQ4MjIzM2UzOTlhM2IzYjk5Njc2NTkyZmU3ZTczNzg5YmQzYjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldUTTBLeksrYW16djZicXRBcjcrMXc9PSIsInZhbHVlIjoiK2c1Z1RFZVBrUU5haU5CbmY5L3BzS1d4ODVNbFg5aUEranEydisra0JoV2NiYnRWYy9BWkNPcGhhMDVXRkNIUmhjYXo0bXRSZ0k1NnJ2VWs3bDl5dTBVbXZxdGF6UTZzM25yZ3grYUZFKzV5WUkwb0tFV3hDZzNQeHB5em5ZdzFVOEFZYUF5K3p3cnZpRVNPcXovMmlWNGxBZnBGK1d5c1ErN2NnTisweitDNTJROW15L3BTS205Y0VQUWdZSXRvVnA0bmRQcGFPZUIwNUl2RGRYZjFGOFJQUXZnaWVBQVN3L0QvNW9pSTdUWlc1K2EyekQwVVgxM2taNWpqOXpCZWRRY2E5MEJ0TFEwL2cvR1AyQVlHdDRMaVc5R0xyMzZob2FwdjBVc0xxZHpYR0c1M24yTkFZcmZYaVJUYnJOOWpwa3k1b2l3NlEweEQ1eEFacDFwc0RnTVAvVVJiRFpPZ1RHVW51eGhRQ2U5Z0o5bnd1Ny9Gdi9nL0lsUHBSckpKRHVyL2dPU3dEaGRuTTN2Ym8rOFNlaDVmSmR4WmgxZGhDQllmNDM3QllKcE5GQURYekJoVW1Bdzd2a3pZTjlOTU16dzBDdVp1Qzc3ZlNseTdqdjBOeHlWZTArNlQyRlFraHF4R05nMlNrTStKRFJ6YStaaC9LOWlQajFZN0ZIa0J1YWlDKzdRZjBTcFlPRTRPQTFuZkJGUi9iZ0pBRTQvendxNW1waWNHMElxYWdLUVI1MUxrWENtbURDVk1xWi9xbk9TRUg0N0Y4SjJRMElsM1paTmdnc0t2QzlIR29PR0VjYzZ0R1VKeFg4Q0VZeWhWUXBIRDVGeXNPa212ZWxOSiIsIm1hYyI6ImJmM2FjOTEyNjQ4ZTI2OWQ5NjUxOWI5MTRmMGIyMDA3NDdjZjFjOTVjMzAwN2I2OGEyYTgwY2Q2MmVmZjZlMzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+