В Обнинске дети в садах остались без мяса и рыбы
Про неожиданные изменения в меню детских садов во вторник, 3 февраля, сообщили в социальных сетях.
Ситуацию прокомментировал глава города Стефан Перевалов.
- Вижу нарушения поставщиком питания исполнения контракта на питание в детских садах. Зафиксированы задержки и срывы поставок, - заявил он. - Это недопустимо.
По словам чиновника, подрядчика оштрафуют.
- Направил информацию в правоохранительные органы для дальнейшей проверки действий поставщика, - подчеркнул Перевалов. - Прошу руководителей учреждений проследить, чтобы несмотря на действия подрядчика, качество питания не снизилось.
