-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Юный калужанин представляет регион на первенстве страны по шахматам
Обнинск

Юный калужанин представляет регион на первенстве страны по шахматам

Дмитрий Ивьев
03.02, 11:10
0 162
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Сочи стартовало Первенство России по шахматам, в котором участвует 13-летний Матвей Денисов из посёлка Ермолино Боровского округа. Об этом сообщил глава округа Николай Калиничев.

Юный шахматист выступает сразу в четырёх номинациях: классические шахматы, рапид (быстрые шахматы), блиц (сверхбыстрые) и решение шахматных композиций.

Победители первенства получат не только медали и кубки, но и право представлять Россию на международных соревнованиях — первенствах мира и Азии по шахматам. Турнир продлится до середины февраля.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5aeWpKUWI2Um53d2FBTmlTYzhmVWc9PSIsInZhbHVlIjoiemlDOHg2d2Q4MkkxSytCcXk4NkJhVlB0M21pTlJLOTNTZEJmczhPdzVmZWo4aTFwMzhuVHdiSy9YSjRKNjhLSnYwdUxpdDZ5SzhyTWdwTExCRm5kY2JnRzdFNWJGNkxoSml1c0EvWGFkeTRjL2Zhb241RkZtVjhnOEJvdGxSSTI5aG9WMmRYVmxvei8zLzBYQUVGdUpENGdxTS84L2hBb1VSQURUNGJPZElvenRmR3ltVzJnT3lWUDNJZ2Q1RC83MW5wZUJtY1ZyR3V2ZEJEWXZIUVNuSUNmcTBsZnFCQUtYK0srbUM3THN6bjlqT1lSdTlpT0d4ZDR3K2dIUVRWVDh5WEJvRE8zNms0N3RYNXNGalkzdm1iRTBpQnZoZWMzejlnd1dXN2xmQm5Pd2RRTThaK250c2JDVnBTWFZySmpRQmNHamhaSENaelZTbHRQbkdCeEliWm5mb3hyV3k5R2FzNURXdkhnblhKTVF4NG1uMzhXYWJIWVJUYzhNZ1IzYkUzc1lWWExTNkk4UUNkblkrcHdVa3M3SEFSamx1MHZZTlAwRFQxSTJpU0pER2grVXlvM2RiT2JXc1VvZmh5USIsIm1hYyI6IjFmNzJkMjBmMmM4MTgxZWE4M2IzNWI0ZWVkZjc3MWNjMGZjMDM4OGI1OTU3MmQwYmFhODYyODdlMDdjNjNjZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ilo2alIySU1mbTFHM1RSKzNSMkFjTFE9PSIsInZhbHVlIjoibjdQWHJjUHI1bXdRUXlSaEFoVzVIbnNBdG1yZXFkSzJsamFMTmNnWGRmczlOTGNkaGJ1NzdBUllvTXpMelRyRWszcUcvc0twLzdKdGxIUGN0Rm92V1Nud1ZxWktVTnRDbllUZURyR0QwUXRPYXN2T3lKN25XcXUxRjVSTWhjUHJpSHg1V2kyalVNdDc3SVY0QkVpRGh1OTA4VzQvNldhQ3JkVVd5aFdXMDZzRUpsSDFHM2k4Y1IwMVdEd0NGWHoyY0haNjk1aFlWLytCZ2dXYU5ISzNDN3ZWbEY5dkN0YVJkQmszWUpCYnF2QVJiRVVHR1E5SXZuR1ZDVVdMcTVCbUN5ZlJobG8wbzgxWHkxUHBCbUJ2cFNLWUVUVFlZNHphUWFCMGh5QVVtZVc0dURIV3BzYUpPS05ldDk2d0ZTUXBTbEdzWHF2OGUyMEZqdVFxMFBCQUc1OTBPaFBlMjNoeHgwUHRVbU54TG5Ma09XWUt1NndTRHNEWEVWMUl5WmpibVNhcll4UDRpcXdzdzFMcUpKSDAvbjhWOHNKd05QdFh5UUpDYVhCU0VKRDIwY1NldW4zYnJ5T0F4K3FLczBKSzMxMXAyZkFONlpQa3ZSUEswUk42L2I3K1FmNXVRa0VXTFQ5MVRQOTFCKzlOZDVIVVJkQzRSelEzWWNkRXl3REJxeWpMdi85c215cjF0VjIzNnBjN1BqVmVRQjlUVzJLOVhBU1cvdSt3T3lRNkVFSWNHNTF6RGQwL1lzNFRLTjE3b1VBZ1liSHBnTnIvM0JDeU9VNHBjRTllWXRqcXRTaExYNHJkc3B0Y0dnLyt5UXhxd2FTVFdzMC9lV2pBdVY3TiIsIm1hYyI6IjY2ZDg2M2M1YjA4NTM4ZWQwMmYxZGZlZjAyNTRhZmE3MGJmZmNkYTYxZjhkNGNjMTMyZTIwNzllNTI2NjQ3YzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+