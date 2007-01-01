Юный калужанин представляет регион на первенстве страны по шахматам

В Сочи стартовало Первенство России по шахматам, в котором участвует 13-летний Матвей Денисов из посёлка Ермолино Боровского округа. Об этом сообщил глава округа Николай Калиничев.

Юный шахматист выступает сразу в четырёх номинациях: классические шахматы, рапид (быстрые шахматы), блиц (сверхбыстрые) и решение шахматных композиций.

Победители первенства получат не только медали и кубки, но и право представлять Россию на международных соревнованиях — первенствах мира и Азии по шахматам. Турнир продлится до середины февраля.