В Ворсино дорога превратилась в гололёд

Об этом во вторник, 3 февраля, написала жительница Боровского района Калужской области в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, дорогу превратилась в гололёд.

— Крик души тех, кто работает и живет в районе станции Ворсино. Дорога здесь - гололед, можно кататься на коньках, её вовремя не почистили, а теперь даже не посыпают. Помогите, пожалуйста, привести её хоть в какое-то состояние, пригодное для езды, - рассказала о проблеме местная жительница.

Министерство экономического развития и промышленности Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Из-за низких температур спецтехника не заводится. По мере устранения неисправностей техники дорога будет почищена и будут разбросаны противогололедные смеси.