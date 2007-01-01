-24...-23 °С
Жителей Малоярославца попросили потерпеть снежные завалы

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:02
Тема уборки улиц обсуждалась 2 февраля на планерке в администрации.

Глава Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов признал, что в ряде населенных пунктов нужны дополнительные ресурсы для уборки, но в то же время назвал усилия коммунальщиков титаническим.

По словам чиновника, уборка идет непрерывно, но снега этой зимой выпало огромное количество – в один момент всё убрать не получится.

- Поэтому призываю граждан к пониманию и терпению, а ответственных лиц - к максимальной собранности и усердию, - заявил Парфенов.

