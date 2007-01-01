-24...-23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Боровске коммунальная авария затормозила движение
Обнинск

В Боровске коммунальная авария затормозила движение

Дмитрий Ивьев
03.02, 10:25
0 324
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трубу с водой прорвало на улице Коммунистической.

- Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к устранению последствий аварии, в частности, ликвидации порыва, вызвавшего осложнения дорожной обстановки, - прокомментировали ситуацию утром 3 февраля в администрации города - В настоящее время проводятся работы по посыпке дорожного покрытия. В связи с проводимыми работами, движение на участке улицы Коммунистическая может быть затруднено.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
50%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldBMnlEaGFiNTB0aXB1SjZ0emY1eWc9PSIsInZhbHVlIjoiNlRzQUpCMGdPaHF0RVg0dVBDNzFqRnAyR1o1aHl1U2NQZGR1Mm1LUlN3UjdvR2RQOElxZ3hwbmJhZXh1QjJLaWVIQVRpOVhjSUxSSWdkUU94OXZMbXcwM3dTTmJVdTNNN2tteEh5bWpYOEdkaVFTMi9RVks4dHd4dDFha1d1bGhiVTd1QlZXa291RnVCSFpsM3hPc01keDdQVHpyOVNqbHp6R2tabkVwYnVMd1BiUmtpZ3JTVXNpWEYzSEZhRkQ0L1dJMlZBVHpHOHJrRTR0cE02SVA3VjJsSWRUQzVKSmdQSjNLR1ZsVzFQd21tbXV6R2JUaS8rYmxpendySHMyUEowUytnM2ppWHZ0ZStRcTZ1SFZrTWhWdGlUZVdzQ0pXWHFQZXlEZlRwcE1qRnR3Mk9XMmdXelR6QlE5cG5sSEt0VzhrY1ViNnFwcithNXJHRnBnb0pxVGswb1k0NFYzQUZFTVFFY1hLSGFIOHFGWmdQWVIyamx6eTNBVmpiRThKM250eUN4OWRLVDVUSEVrYkhQczFBVDhMNXAyWGxEVDBveGFzYVk3bnhGZEZlcHZrQ2hwZkUzaElNWEpZNUdpMyIsIm1hYyI6IjlhNmIzZmFhMDEyYTQwZWUyY2NmMGNhZDY0MDQ3ZjVmZmExZTM0OGZiNTdmMDZmMWYyYjM0Y2Q1MjYyMmMwZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNGeXA1ZEpTUUN5cEN0aytUNnVZVkE9PSIsInZhbHVlIjoicndzbExIY2xlcWIzUEFGSkdaT0pySnVSSTRjSDRQMks1eVIzOE9lWGJ2RXIxK0VZV1BIc3M3SVc0WWo3YmFHYTZmR1RLL0dMZXlCaUp4V1hHSXBTQWJyNHdFZWZoRlV3dFBSNzJDaldXOFRhenM2OXNYcVh5T2lMdnl4TUI5dU1yRzFkZ0ZHd1dNQVFWUDRCTUFyRTdhdVlCRGlpS1pJZy9FS2xPYnlUSitWemFSdzRaemUwdGV2VVllK2piclJXb3V4UzhpbUthb2RRUTVpVnU3eGRNeWY2ZXJXZEczRGlaYmlIT29GaW1LbEdSMHFNMmZ3NkxOTWtXMVNaVmZ6R0hlYW8yY29Hb25pNHBzQjJVekVNRWE1Lzl0NmpibzhpNFZIMXNCYjZudHRoVHBhNGpCekUvdFFmZitsQnUvRSt2bGNnN0dqMDJ3VW1xcWFqRWZqYlpZRjljRlJiNE1XVCsvRi85N2lVeU9FT0JCRkpETFhpdEN2SXVlYTFRTmhJY2VmNVIycEJiQjRLNFNnZGNQVDRKQWxNSkI5Q2ZlaW5xVS9paE9VTzVRMDdpTzlGZzB1M0o4cUFwb1dkQjJFdCsrcVdBNEVlV3dyYzlFNEd1M1RRUHYvM2xnZ1ZxbkdGYkJCcHg1YVpzNXNjTmxEMEZNNitoTjdOQVdwTlZOejY5VkN4WHdqeTJxeHNFSitRYzlvU2ZJTUZXeXE0Tzg0bkRRNVlqTTVhdFpYYVIwQzdlblZHUTF5cW1oK1hJTnlCL0IyZWtuZTZJRDNSRmFCVnpUMjN3cXljVE5MUkgzSVdIZTFaUml4ZUd0eXlhQW9PbzRIQ3NRay9rT2ZoMzgxciIsIm1hYyI6IjlmMWRjYzAyZjQwZjRjZmM3NjllZThhZGJhNDNhZDk5NTNhNTI4OTU5Y2ExMzVjODkzMTdkMGU1ZWFjM2JkNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+