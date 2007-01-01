В Боровске коммунальная авария затормозила движение
Трубу с водой прорвало на улице Коммунистической.
- Оперативные службы незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к устранению последствий аварии, в частности, ликвидации порыва, вызвавшего осложнения дорожной обстановки, - прокомментировали ситуацию утром 3 февраля в администрации города - В настоящее время проводятся работы по посыпке дорожного покрытия. В связи с проводимыми работами, движение на участке улицы Коммунистическая может быть затруднено.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать маршрут.
