Обнинск Постройка сгорела в Обнинске
Обнинск

Постройка сгорела в Обнинске

Дмитрий Ивьев
03.02, 07:11
Днём в понедельник, 2 февраля, пожар произошёл на улице Гастелло. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 13:00 там загорелась деревянная хозяйственная постройка.

По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания пока не называются, ведется проверка.

