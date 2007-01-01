Постройка сгорела в Обнинске

Днём в понедельник, 2 февраля, пожар произошёл на улице Гастелло. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 13:00 там загорелась деревянная хозяйственная постройка.

По предварительной информации спасателей, никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания пока не называются, ведется проверка.