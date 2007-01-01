-24...-23 °С
Обнинск

За неделю в Обнинске вывезли 600 кубометров снега из дворов

Дмитрий Ивьев
02.02, 14:16
0 245
Такие данные в понедельник, 2 февраля, назвали на планерке в городской администрации.

- Усложняют ситуацию припаркованные автомобили. О необходимости убрать машины жителей информируют в социальных сетях, через портал Госуслуги и объявления на дверях подъездов, - говорится в комментарии городского Собрания.

Также за неделю в администрацию города поступило 957 обращений от жителей. Большинство касаются вывоза снега из дворов.

