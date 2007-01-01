За неделю в Обнинске вывезли 600 кубометров снега из дворов
Такие данные в понедельник, 2 февраля, назвали на планерке в городской администрации.
- Усложняют ситуацию припаркованные автомобили. О необходимости убрать машины жителей информируют в социальных сетях, через портал Госуслуги и объявления на дверях подъездов, - говорится в комментарии городского Собрания.
Также за неделю в администрацию города поступило 957 обращений от жителей. Большинство касаются вывоза снега из дворов.
