Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

02.02, 12:46
Они возникли в понедельник, 2 февраля.

- Из-за аварийного отключения электричества в ближайшие два часа возможно снижение давления холодной воды на верхних этажах отдельных зданий, - прокомментировали в филиале РИР. - Также из-за перезапуска насосов на водозаборах, который был выполнен в связи с аварийным отключением, в ближайшие часы возможно временное повышение показателей мутности холодной воды.

Ранее администрация города сообщала, что аварийное отключение электричества произошло в 27 микрорайоне.

Новости по тегу
жкх
