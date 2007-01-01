Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
Они возникли в понедельник, 2 февраля.
- Из-за аварийного отключения электричества в ближайшие два часа возможно снижение давления холодной воды на верхних этажах отдельных зданий, - прокомментировали в филиале РИР. - Также из-за перезапуска насосов на водозаборах, который был выполнен в связи с аварийным отключением, в ближайшие часы возможно временное повышение показателей мутности холодной воды.
Ранее администрация города сообщала, что аварийное отключение электричества произошло в 27 микрорайоне.
