Обнинская фигуристка выиграла первенство ЦФО

В Калуге завершилось первенство ЦФО по фигурному катанию. В нём приняли участие 70 юных спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет.

Воспитанница спортшколы «Олимп» Ксения Дудник завоевала золотую медаль в старшей возрастной группе.

- Это первая победа Калужской области на соревнованиях такого уровня, - рассказали в понедельник, 2 февраля, в администрации города.