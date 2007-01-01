В Обнинске двое мужчин избили таксиста и угнали его машину
Двух приятелей — 31-летнего жителя Обнинска и 33-летнего мужчину из Боровского района — задержали спустя несколько часов после того, как они отобрали машину у таксиста, рассказали 2 февраля в полиции.
Как выяснилось, парни вызвали такси, чтобы доехать до развлекательного заведения. Но когда водитель приехал, они передумали и потребовали отвезти их в другое место. Таксист отказался — у него уже был следующий заказ — и попросил пассажиров выйти.
Пьяные клиенты начали агрессивно себя вести, ударили водителя несколько раз, вытащили его из машины и уехали.
Водитель сразу позвонил в полицию. Сотрудники ГИБДД вскоре заметили похожую машину на одной из улиц города, остановили её и задержали обоих пассажиров. Объяснить, как у них оказалась чужая машина, они не смогли.
Возбуждено уголовное дело за угон автомобиля с применением насилия. Один из задержанных отказался проходить проверку на алкогольное опьянение. Обоих мужчин поместили под арест, а машину вернули владельцу.
Если вину подтвердят, мужчинам грозит до семи лет колонии.
