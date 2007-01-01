-23...-22 °С
Обнинск

В Обнинске рассказали, как промерзли водоемы

Дмитрий Ивьев
02.02, 10:04
0 470
Как сообщили 1 февраля в городской администрации, толщина льда на Протве составляет 18 сантиметров, на Белкинских и Комсомольских прудах – 30 сантиметров.

Это безопасные показатели, но на реке из-за течения возможно появление полыней.

- В связи с этим выходить на лёд Протвы не рекомендуется, - подчеркнули в администрации.

