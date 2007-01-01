В Обнинске рассказали, как промерзли водоемы
Как сообщили 1 февраля в городской администрации, толщина льда на Протве составляет 18 сантиметров, на Белкинских и Комсомольских прудах – 30 сантиметров.
Это безопасные показатели, но на реке из-за течения возможно появление полыней.
- В связи с этим выходить на лёд Протвы не рекомендуется, - подчеркнули в администрации.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь