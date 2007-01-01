-22...-21 °С
Обнинск

В Калужской области построят новый корпус для детского лагеря «Дружба»

В Калужской области решили модернизировать загородный лагерь «Дружба» в Малоярославце.
Ольга Володина
01.02, 17:16
Фото: МБУ СОЦ «Дружба» Малоярославец.
Для этого уже в мае на его территории планируют возвести новое здание.

Заказчиком проекта выступает ГАУ «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие». Учреждение объявило открытый конкурс на поиск подрядчика. Максимальная цена контракта, согласно документам на сайте госзакупок, определена в 276 миллионов рублей.

Новый корпус рассчитан на круглогодичную эксплуатацию и сможет принимать детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Общая площадь помещений превысит 549 квадратных метров.

В здании оборудуют всё необходимое для комфортного пребывания: спальни, санитарные блоки, игровые и отрядные комнаты. Запланированы помещения для вожатых, персонала и специально адаптированные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для участия в конкурсе компания-подрядчик должна соответствовать ряду требований. Ключевое условие - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Работы должны быть завершены в сжатые сроки, чтобы здание было готово к началу летней оздоровительной кампании.

