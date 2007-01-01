В Калужской области построят новый корпус для детского лагеря «Дружба»
Для этого уже в мае на его территории планируют возвести новое здание.
Заказчиком проекта выступает ГАУ «Центр организации детского и молодежного отдыха «Развитие». Учреждение объявило открытый конкурс на поиск подрядчика. Максимальная цена контракта, согласно документам на сайте госзакупок, определена в 276 миллионов рублей.
Новый корпус рассчитан на круглогодичную эксплуатацию и сможет принимать детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Общая площадь помещений превысит 549 квадратных метров.
В здании оборудуют всё необходимое для комфортного пребывания: спальни, санитарные блоки, игровые и отрядные комнаты. Запланированы помещения для вожатых, персонала и специально адаптированные комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для участия в конкурсе компания-подрядчик должна соответствовать ряду требований. Ключевое условие - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. Работы должны быть завершены в сжатые сроки, чтобы здание было готово к началу летней оздоровительной кампании.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!