Обнинск

В Жуковском районе Калужской области за ночь сгорели две дачи

В Калужской области произошли два пожара на садовых участках.
Ольга Володина
01.02, 10:25
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Первый сигнал о возгорании поступил вечером 31 января в садоводстве «Маяк-1» Жуковского района.

Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Через несколько часов, в ночь на 1 февраля, поступил второй вызов - в СНТ «Труд» загорелся ещё один дачный дом.

В обоих случаях обошлось без человеческих жертв. На местах происшествий работали расчёты федеральной противопожарной службы МЧС России.

После ликвидации огня к работе приступили инспекторы государственного пожарного надзора.

Спасатели в очередной раз призывают граждан быть внимательнее с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру «112».

