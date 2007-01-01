В Жуковском районе Калужской области за ночь сгорели две дачи
Первый сигнал о возгорании поступил вечером 31 января в садоводстве «Маяк-1» Жуковского района.
Спасатели оперативно прибыли на место и приступили к тушению. Через несколько часов, в ночь на 1 февраля, поступил второй вызов - в СНТ «Труд» загорелся ещё один дачный дом.
В обоих случаях обошлось без человеческих жертв. На местах происшествий работали расчёты федеральной противопожарной службы МЧС России.
После ликвидации огня к работе приступили инспекторы государственного пожарного надзора.
Спасатели в очередной раз призывают граждан быть внимательнее с огнём и соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по единому номеру «112».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!