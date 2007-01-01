-13...-12 °С
Обнинск

Глава Обнинска попросил убрать машины с улицы Усачева

Дмитрий Ивьев
31.01, 15:09
0 232
В субботу, 31 января, Стефан Перевалов отреагировал на образование больших пробок в этом районе.

- Совместно с ГАИ ищем пути решения проблемы, - рассказал он. - Пока необходимо расчистить вторую полосу от снега. Прошу жителей убрать припаркованные автомобили вдоль дороги.

Техника приедет туда в ночь на воскресенье, 1 февраля.

