-17...-16 °С
Два пожара за день произошли в Боровском районе
Обнинск

Два пожара за день произошли в Боровском районе

Дмитрий Ивьев
31.01, 08:53
0 243
Происшествия зафиксированы в пятницу, 30 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 15:40 в деревне Ивакино вспыхнула баня на улице Озерной.

А в 17:20 загорелся дачный дом на улице Полевой в деревне Тимашово.

По предварительной информации, люди в этих пожарах не пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.

Тем временем в другом пожаре погибли два человека.

