Два пожара за день произошли в Боровском районе
Происшествия зафиксированы в пятницу, 30 января, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 15:40 в деревне Ивакино вспыхнула баня на улице Озерной.
А в 17:20 загорелся дачный дом на улице Полевой в деревне Тимашово.
По предварительной информации, люди в этих пожарах не пострадали.
Причины возгорания устанавливаются.
Тем временем в другом пожаре погибли два человека.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь