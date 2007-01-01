В Обнинске опаздывают автобусы

Движение общественного транспорта затруднено на заснеженных улицах города.

- На отдельных участках дорог, например, возле БЦ «Северный» у автобусов возникают проблемы с разворотом и продолжением движения по маршруту, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - Из-за снегопада территорию для маневра занимают частные легковые и грузовые автомобили. Из-за чего автобусы оказываются в ловушке.

Также там отмечают, что автобусы не могут проехать из-за ДТП. В частности, 29 января сорвались рейсы автобуса №7.

- Рейсы опаздывают. Особенно №6, №8, №4А и 4Б, №11. Просим жителей города отнестись к ситуации с пониманием, - предупреждает перевозчик.