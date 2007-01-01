-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске опаздывают автобусы
Обнинск

В Обнинске опаздывают автобусы

Дмитрий Ивьев
30.01, 16:59
0 336
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Движение общественного транспорта затруднено на заснеженных улицах города.

- На отдельных участках дорог, например, возле БЦ «Северный» у автобусов возникают проблемы с разворотом и продолжением движения по маршруту, - рассказали в «Обнинском городском транспорте». - Из-за снегопада территорию для маневра занимают частные легковые и грузовые автомобили. Из-за чего автобусы оказываются в ловушке.

Также там отмечают, что автобусы не могут проехать из-за ДТП. В частности, 29 января сорвались рейсы автобуса №7.

- Рейсы опаздывают. Особенно №6, №8, №4А и 4Б, №11. Просим жителей города отнестись к ситуации с пониманием, - предупреждает перевозчик.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjMrRTY0Und3YVJxWTd0bkpXaTZZVXc9PSIsInZhbHVlIjoiL0VNdWF6M2tXVVBPdTlmUmFZbVBnYUc2YWlOWnVCSWdrNlVjbjV2ZWVybVh0TFkvMUpyT280K3RlL1ZYamsrL0kvVmFOcklrVzJWRDVjTk5FbFE4YXpDQ0Z1ZTAvaHRQOWJwRWEvSmMrc2hkN0xTRHpCeG8rN3lTQ3dPTTdpVDZQMjkzbDZTZmU1R1huNFAyTndZWkY4eXIxVmlwV2d4SXBsVGtZWkQ5c28zY2pvZ2tJeGsvRm5lOE0yQVNEYUhFdkUvSkZxa0RLdzlRSDR4dHNITmRpeGRtanZCR2xvMmY1M3JvbGJEdkNLNnl3eWk5bWhMOTVvbnJYaDBVTlhjZ0tyaVorRmtkLzI2NTF4U0lhdTA2UXhjdzZxclRHRDBlbVpzVG53cE9FMDdabFAvVDZXUEhtYVhzVmZmSlk0TS95MUdKZCs3SjVyVkxGY1ViQVI5YzQ2amVUc2JKZUR5andHaS9aVFhoN0toRzhhNTdOT3lzb0lCLzl6NlVxcWltaExlRU0vTWEvV3Nnc1ludklGTjhXdjRSYzV2V0hNZlhrZHF2NTNudVBCcDJ4c2VPWHNoZ0VDbnVqMHltMldPbCIsIm1hYyI6ImE4MjE1NTg5NGEwZWE1OWVlZjM1NzlkOTg5OGM4ODUwOTQzYzU5MDljZjEyYjVkOGVlMDQwYmZhZDU1YzQ2MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlVncWVoZk80SzlpUXFheXdyT0w3ZUE9PSIsInZhbHVlIjoiK2NwZ0UyNCtJOExVaUJuekpmR242MTdtaEhqM3NHeW5reTlhWnZIUlR4U0M3UUlzdmxsQTR6TXVXY2pxcFZ0dHB2N09iWEo4VjFzZDJLSE1EVVlwNS95V1JHQjY5QWJ6bjcvL3Y1M2UydDRxeHpwTTBpWUQvL1lTcFlVSW0yOHdhZmlvVlgzaFB5bkJDaDMrSk5zZnNMUnV2WWxTcTVraTN3NWhpbTNFWjc2M1dXTld4RFVOT0FGSU9wVng1QjYvZHJkZHo0WEQ3K1N1c05NWWVwMHhkOXFWU3RWT1FqaEhPa0hBOGsycmJVSWxoNnBJdzkvbm5VTStkMUNIMnlSTVZxUjRBT3ZReWROLzBmN1NBZXlMbVBUaGpXSjNoR2tvRDhUbVUrZmR3L0NyeVpEV1RSL0tyMytUVkh5cEdNR0QyY3l6aWlEUVhoTy9RdjVKQzhxNWpGSnJXT3F5dmh5NkFqeWVNaGYwMjBTT3lNZDdWQWh6bDNSVWxKcmhyRFdpZlIvdy9qb010a21XUkpLUVdkL3c1QnNXKyszZldXSjNnOXdWMmlPR1dLSEU4UjdadEF5Sjl1aGdQdHFta2o3dVlYZG54aXZnRnRHZEJUa3JaOGRkUFlOcWxqUlpvU25nRU9DOEZMdCtTcFJLODAvN2VOclJIYjBraEo2SnZtMnJ1NVNiRldNaDJEMlk0VDRKMFRnZVo5NE45eFNFT3NOc3h4UFBkd0NSMEZuaFJpV2I5ci8wRGwwTWJwNkpMUS9aOVdMSGd6alhLTXBhYTBZUnA3aWJsc0J3WG1EVC96RVltR0QrRE1GUHBobjF1QXBjY3pjN0NpcnIzZk1XbVcybiIsIm1hYyI6IjZmN2RhYzI2MzdjMTczN2VjYmU0NThlYzgxYTUzOWZlMDQyOGMwOWUzYmQ5ZWJiM2Y1NGIyZDgxNDE3MmFmNzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+