В Обнинске начали следить, как водители и пешеходы ведут себя на дорогах

До 8 февраля в Обнинске полиция усиленно следит за соблюдением правил на пешеходных переходах. Акция под названием «Внимание пешеход» направлена на то, чтобы снизить число аварий, в которых страдают люди при переходе дороги, рассказали в полиции.

Инспекторы будут обращать внимание на две стороны: водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре, и самих пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах — например, между остановками или в разрыве ограждения.

Особое внимание уделяют оживлённым участкам: переходам у школ и детских садов, возле торговых центров и других мест, где много людей. Там будут дежурить дополнительные наряды ДПС.

Нарушителей, как водителей, так и пешеходов, будут штрафовать.