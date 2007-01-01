-15...-14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске начали следить, как водители и пешеходы ведут себя на дорогах
Обнинск

В Обнинске начали следить, как водители и пешеходы ведут себя на дорогах

Дмитрий Ивьев
30.01, 11:21
0 334
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

До 8 февраля в Обнинске полиция усиленно следит за соблюдением правил на пешеходных переходах. Акция под названием «Внимание пешеход» направлена на то, чтобы снизить число аварий, в которых страдают люди при переходе дороги, рассказали в полиции.

Инспекторы будут обращать внимание на две стороны: водителей, которые не пропускают пешеходов на зебре, и самих пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах — например, между остановками или в разрыве ограждения.

Особое внимание уделяют оживлённым участкам: переходам у школ и детских садов, возле торговых центров и других мест, где много людей. Там будут дежурить дополнительные наряды ДПС.

Нарушителей, как водителей, так и пешеходов, будут штрафовать.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
авто
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZqMnB3blFSc3A4Y1pYUWt0NjRrL0E9PSIsInZhbHVlIjoiTTQxUDFUa0hOWEdTMFRNYXFzcitQeTFibS9UU1NHMnh1Z2pOZ1FERkxpQUQrNnhEUlJDcHZ5SGpyc2hSWksyb3R0ZTFuaGZJWHl3aDZYOUtqdGJRS3lyUnNSYTY5RWNETG9uY2pjYXhBU2lBTVpkblNxakxpTzBlVzd1SnVBd3c2TTJZVVgyUnpodFpZSjh3cW5YcjZpRlZ1TlQvTVhoM1NKSEc0bWVlVUhhSW1TaVFWU3NxYzdSeWZkcmZmWlN6VW5jOC9MZGQzbjE4OEpVSUZXNkx4Y2M5dXpUTE9aZDlYVmF0T3JOUjViQU5XcUxRMWJPZnhjSTg2QWlBeENlM0Nkb0hWWTF1UHU5SVc5R3U2RVJrTFYvVlZreWczOWJsNmhLeXJZcklIT3poUUQ2dHRPQ2RhWHpROG0zalo5NXVxTFJtSjZ4Q0pOVmdLNXRydUhMbnEzYnNHWGFCWHVXVFFUeDBSZGs2b1QweUN6bHBxbXB6ZGdVbWpDd2R4VjVndDlqdmJHU2RwTGJxVmJzWTN6MTNrWElKL3I3MkxTcTVJREFVRGF3RVlzV1cyRVNSQkxwMjNPbENSQjk4dGpTdyIsIm1hYyI6IjlhZWQ5ZGM3ZDFlOGViNjE2NjUyYWE4OWJlYjlmN2NjYWJkZTNhZDAwZTZhNWUwYmZjYzhhODYwMWEyOTU1OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InRJZlY2eGlXNVBPaFloWlBYc0h6enc9PSIsInZhbHVlIjoiYWE5RHlwQVFlbzlzZSs3NGFhbXQ5VlZydGtKdXYyL0N1TWhCR3EvcklMbVlVYmVvYXJLaFNEcmhRek9tMzZqYmtqYUVaVEVaTkthcHJuT0ZVN1JQWHhXUnh6WXBWaWNyK05pZHRGTEtpN2dVMnFCMEhFM2MxZ0pXbzdXQjV1eTRMeithS0NaeFBUN3ExZlF4MkNqNFhuSmpNZ3lveU8wU0lGWXozcWowd0Z1UmpneXFDSjhHc2xnemZySHdjZ3BHbzA1ZnpsaTlWQ2ZIY3NDZ2xHVXlKd0R2VUFLK3FBK1JQZGFsRDhWUk9MU3VrU01pTUl0MGU5dmN1Wm00TWtiajh2blJvaWR3ZkM0NmFWemV3UDM4MDIxM3dVOEVGZ2V0SXhkZHR2Tk9JbXYxbnBQYUFidkJLd3F0OUxjd3d6ZVFhOElMSFdXc09LVWljWFJSODlBcEQyREY0d1VZNkNhUnI2TmJQZDlKVXY5MEZyMDF0RzlsQTRBYXlHOWhyWit2eEdFRG5XSW0wU0pOeUpuTnhpV09EekZXQm1NVlNlTDduMTRzM3JpSE1TaGxHT3BJM1drNnBSd2wzWlJ1a2xNOTFZdWJnM2tEMW91R25EMVVqTXhEbWczQzV2a25DRFYzT1U2VnZmc00ybHhYa0tXN2M1ejlTNVUwK3R2d2NqUmZEVE9VMEhCZjNobEpCajBlTGdqWkdCRUZPQTRaWS90azNRd0Z4Wmt2S0FYRjlpZC9JQytJSEYrSTNCd2ZkVzQ4aGV3eW1ENHNUeE1oWFRUMms3K2xWRDJVYjBUYlJQMi9ORkYxNENnN0NuZmM5N2k2bW5ab3h5MUxwT0htSmM3SSIsIm1hYyI6IjVhODA2MWQ3ZWM3NGM2MDE0YTM2ZmUwZTdiOTg3YmFjOWYyMjY2NmI0MzRkYWQ2OTY5ZmRhYzE5NjcwOGE2ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+