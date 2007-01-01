-14...-13 °С
Обнинск

Несколько улиц Боровска очистили от снега

Дмитрий Ивьев
30.01, 08:28
0 294
В городской администрации сообщили, где проходили работы в ночь на пятницу, 30 января.

- В течение прошедшей ночи были произведены работы по расчистке улиц в микрорайонах Роща и Некрасова, - прокомментировали в администрации. - Кроме того, осуществлялось расширение проезжей части улиц Коммунистическая, и вывоз снега.

Работы продолжаются днём в пятницу.

