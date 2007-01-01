-14...-13 °С
Обнинск

В Балабаново просят убрать машины для вывоза снега

Дмитрий Ивьев
30.01, 10:44
В ночь на воскресенье, 1 февраля, уборка пройдёт на трассе А108 в черте города, сообщили в местной администрации.

Водителей настойчиво просят не оставлять свои автомобили в районе улиц Боровской и 50 лет Октября с 23:00 31 января до 8:00 1 февраля.

- Строго запрещается парковка транспортных средств вдоль проезжей части на указанных улицах в указанный период, - говорится в комментарии администрации.

