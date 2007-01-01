В Обнинске ищут деньги на ремонт поликлиники

Здание на Энгельса, 10 закрыто уже больше года.

- Филиалу больше 40 лет. На участке – 9 тысяч детей. Здание закрыто уже больше года. И родителям приходится возить детей в Центральную поликлинику. Это неудобно, - заявил в пятницу, 30 января, глава города Стефан Перевалов.

Эту проблему он обсудил с министром здравоохранения региона Анной Черновой.

- Сейчас готовим проектно-сметную документацию. Параллельно решаем вопрос с финансированием, - пояснил Перевалов. - Также проговорили планы по Заовражью. Район растет. Там уже около 26 тысяч жителей. А будет еще больше. Конечно, не самые ближайшие планы. Но будем пробовать.