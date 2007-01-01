-14...-13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске ищут деньги на ремонт поликлиники
Обнинск

В Обнинске ищут деньги на ремонт поликлиники

Дмитрий Ивьев
30.01, 09:23
0 427
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Здание на Энгельса, 10 закрыто уже больше года.

- Филиалу больше 40 лет. На участке – 9 тысяч детей. Здание закрыто уже больше года. И родителям приходится возить детей в Центральную поликлинику. Это неудобно, - заявил в пятницу, 30 января, глава города Стефан Перевалов.

Эту проблему он обсудил с министром здравоохранения региона Анной Черновой.

- Сейчас готовим проектно-сметную документацию. Параллельно решаем вопрос с финансированием, - пояснил Перевалов. - Также проговорили планы по Заовражью. Район растет. Там уже около 26 тысяч жителей. А будет еще больше. Конечно, не самые ближайшие планы. Но будем пробовать.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdJbEk2VXB2UlhCalV6UldsR2RScUE9PSIsInZhbHVlIjoiRk9QRFU0cXcvM3NEblZZVGhlSDM3dnQ4cUVmRzRDK1lXL0RtdVdLaVR4Q3FQQVgvNkxEb0UwQUZGVjZLWmFTaktzNHFMZjVtMEhiTm1RR0U1U3hZT2VVZ1E5aVY0UFp1Zm1QN3U3WWhGR3M5S2EwK0pOZlJjTTBVZFl2bFFGK3RkL2FvQUF0c09hakxDYnkvdW5CS0U5SXNUaURGWEt1akdNWkxXRmxRTS8vdDBLWnVyeXMyRmR6TXBLK0RCakg4R3lXemcvTmM3RzNJMDIvcUVlaFRNSnA2cXhTUnV0TVFXeTRJSUlaTEVUZmQwdEJPUWRUMWJaYjJYcWY3VFhhQVROaDltQllzUVFCKy94ZVpyZm95YVBvOGZRTXJqMzRyQjRNRlAxb3p0YnVMUWVEMnp3VjdpdTRiMVpFR1hiYjJZTThIL21wSytidmswMzFpNnh1RmFKa1VrRGV4ZXZEVFF4ZE00cjNlcVZMSnVxYzFvNEVYQTlQa3FxK1k0dGR2bThXSDVLaWlkUk41YTFURER3REVMN1N1MWQwU3R1NnFBSGllS3dNREU5RlRMUENOVWlpQTRaNmwvYVh6T210LyIsIm1hYyI6ImEzMzE3N2Y2NjQ3YjYxMjcwNDAxNTgyNWRmZTgzMGIxMjVlNmRmYThjNzAyNGQ0NTNmN2JjNWJjNTUyOGFiMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik43TEh1TnBLU0l6VXAzbGYzTXYrMWc9PSIsInZhbHVlIjoiekdxamEwVkNTTjNNTVFBemh5ZkdRQVZxOFgxRFFON3ErQlBnUlJobG9jVm9oeDZWenl4OTNSQmdta0NFZVp6dmxxQjVRdWkyVXNUODdOcnUycHZ4UU8weS9RR29wR2VWeTJJb0xaV0VjdEJwaTZtaU1oR29TeExDYWpORWtSdkJ5RDFlelFxa1ozV0JNd1ptUEYwcUpDK1BTVDhRNzV3SWE1N0NsWGJqZXRmMWdUaG5hR2JvMEZ3U1ZFTnpWQ1VsM1hvTU5qOW9ybDZrUjN4VDh5c0R4em5JaHhlZTZQSGNJOXNKVXJjMU80cDhmc2ZyTS9oSVcwSk1YcW1xZlFCUEhWS1h3ZGhCVGFPanZybm8yUUxxTTg1eGlici90WjRhMVRvODhCRFl2eUpUZmFXRTlZT0NGNk9VQnpXOWN6bXFpb2R5OGU2TFFzT0tKcnNLdUxMYWZqRzJyZHpqbXZWMTBzLzJlNkVpdlNRN3lOZ3QvZzR0bm9nSCs4OTBrOVJXSzlNV0FTd0NXenczN0xodTczSERQb2JpWWdtVUhrVTEvRS8veGROQ0ZYSytrUDVQL28vUzB1NW5tVkt5Y1dDTDM2Ylp4QW0xdkllV0piQmE1ZFZlOWtVNzJGNnc2VXBxbDFGMXZMMmIrcEpHR3RuZ3NqSU1vN2pQRmxxelhKMGs4UkV3d3N4NjJnMFVyZEorZkJwRUpvL3VSMzdBZlFZNGpFWFk1V3ppSDFxdkNZQzV5VVNtVWFUbGxaWGE1WldqSGFlRXRBMlVTdUJxa3VDRDRDU3JRdGpkdTJ4MVRrcFFlVW84Wks2RHNEa1NWVlI2RXRPdkI0TVd4Ty9MdVpXRCIsIm1hYyI6ImJjYjhkNTE4MDUwYWI4ZGYxYTJmMzhiNjY3OTUzYjJhNTM4MjBiYTQxNTZiMjQxOTVjZTEwMDA1MmJkM2VhZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+