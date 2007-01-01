-10...-9 °С
Обнинск

В Обнинске оценили уборку центра города

Дмитрий Ивьев
29.01, 13:55
В четверг, 29 января, комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог осмотрела остановки общественного транспорта и подходы к пешеходным переходам на улицах Курчатова, Энгельса, Борисоглебской, а также проспектах Маркса и Ленина.

- Несмотря на непрекращающийся обильный снегопад, комиссия отметила, что центральные дороги очищены хорошо, - прокомментировали в МБУ «Благоустройство». - Что касается остановочных павильонов, комиссия отметила, что из-за запаркованного личного транспорта иногда бывает трудно полностью очистить их от снега и поддерживать в отличном состоянии.

Работы ведутся в три смены.

