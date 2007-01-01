-10...-9 °С
Обнинск

В Малоярославце рассказали, где будут убирать снег

Дмитрий Ивьев
29.01, 14:15
В четверг, 29 января, ситуацию прокомментировал глава района Вячеслав Парфенов.

- Сразу хочу отметить, что нет возможности на каждую улицу поставить ресурс или перекидывать с места на место, - заявил он.

Ночью работы велись на 17-й Стрелковой дивизии, Привокзальной площади и улице Гагарина.

- Сегодня приступили к работам в мкр. Чуриково, Завокзальном районе и в части центра города, - подчеркнул Парфенов.

