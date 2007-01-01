В Обнинске вернули электричество в остановившуюся котельную

Генератор в Заовражье запущен. Об этом около 15:20 в четверг, 29 января, сообщили в администрации города.

- Специалисты завершили подключение резервного источника питания. Работа котельной восстанавливается, - говорится в официальном комментарии.

Напомним, проблемы с отоплением в этом районе начались ещё утром в четверг.