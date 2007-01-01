В Обнинске генеральный директор отправится в колонию за мошенничество

В четверг, 29 января, прокуратура города Обнинска сообщила о поддержании государственного обвинения в отношении 36-летнего жителя города Калининграда.

По данным ведомства, он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения.

— Мужчина являлся генеральным директором коммерческой организации. В сентябре 2020 года он подал заявку на участие в электронном аукционе на поставку лазерного гравера для оснащения детского технопарка в Обнинске. Он знал, что его гравер не соответствует техническим и качественным характеристикам товара, предусмотренного контрактом. После аукциона организация и Управление общего образования Обнинска заключили контракт. Организация поставляла товар, - пояснили в ведомстве.

Генеральному директору перечислили деньги на сумму два миллиона рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на три года в исправительной колонии общего режима. Также он должен вернуть ущерб в размере двух миллионов рублей.