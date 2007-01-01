Бастрыкин опять заинтересовался делом о мигрантах в Калужской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин 29 января вновь затребовал доклад о ситуации в Боровском районе, где дети 9 и 11 лет прошлым летом надругались над девочкой.

В интернете местные жители пожаловались, что долгое время не принимаются меры.

- Несмотря на то, что иностранные граждане находились на территории региона с нарушением установленного порядка пребывания, до настоящего времени мер к их депортации не принято, - прокомментировали в СК. - Фигуранты посещают местную школу, из-за чего родители других обучающихся опасаются за их безопасность.

Напомним, отдельное уголовное дело заведено на родителей этих детей.