В Боровске предпринимателя обвиняют в хищении денег на благоустройство зоны отдыха
В среду, 28 января, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств при благоустройстве зоны отдыха детей и взрослых в городе Ермолино.
По данным ведомства, подрядчик не выполнил работы и причинил ущерб бюджету.
— Администрация города Ермолино и индивидуальный предприниматель в рамках национального проекта заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха детей и взрослых по улице Советской. Подрядчик не выполнил работы по контракту. Причинённый бюджету ущерб составил более 620 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь