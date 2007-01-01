В Боровске предпринимателя обвиняют в хищении денег на благоустройство зоны отдыха

В среду, 28 января, прокуратура Боровского района сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения денежных средств при благоустройстве зоны отдыха детей и взрослых в городе Ермолино.

По данным ведомства, подрядчик не выполнил работы и причинил ущерб бюджету.

— Администрация города Ермолино и индивидуальный предприниматель в рамках национального проекта заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству зоны отдыха детей и взрослых по улице Советской. Подрядчик не выполнил работы по контракту. Причинённый бюджету ущерб составил более 620 тысяч рублей, - уточнили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Прокуратура района взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.