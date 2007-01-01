В Калужской области судят родителей детей-мигрантов, надругавшихся над девочкой
Этот случай произошёл в Боровском районе летом прошлого года.
Дети 9 и 11 лет из Средней Азии совершили действия сексуального характера в отношении девочки.
Одно из уголовных дел завели на родителей школьников за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
- В ходе расследования установлено, что их законные представители ненадлежащим образом исполняли обязанности по воспитанию, применяли к детям физическое насилие и недопустимые способы воспитания, - рассказали 28 января в Следственном комитете.
В ближайшее время это дело рассмотрит суд.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь