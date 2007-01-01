Обнинцу грозит срок за ложное минирование

В Обнинске 61-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил о якобы существующей угрозе торговому центру и железнодорожному вокзалу, рассказали 27 января в полиции.

На место немедленно выехали полиция и спасатели, но никакой опасности не нашли. В ходе проверки выяснилось, что звонок сделал пьяный мужчина. Он признался, что просто хотел проверить, как работают экстренные службы.

Теперь обнинцу грозит уголовное наказание - за заведомо ложное сообщение об угрозе предусмотрено до 5 лет колонии.