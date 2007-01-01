В Балабаново рассказали, какие улицы чистят первыми
Сейчас в городе продолжается уборка снега.
- Напоминаем, что в первую очередь очищаются автодороги по улицам Лесная, Энергетиков, Гагарина и 1 Мая, а также подходы к социальным учреждениям и стратегическим объектам, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, - сообщили днём 27 января в администрации горда.
В уборке задействовано 12 единиц коммунальной техники и 49 работников.
