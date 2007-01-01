-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново рассказали, какие улицы чистят первыми
Обнинск

В Балабаново рассказали, какие улицы чистят первыми

Дмитрий Ивьев
27.01, 14:17
0 195
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сейчас в городе продолжается уборка снега.

- Напоминаем, что в первую очередь очищаются автодороги по улицам Лесная, Энергетиков, Гагарина и 1 Мая, а также подходы к социальным учреждениям и стратегическим объектам, тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, - сообщили днём 27 января в администрации горда.

В уборке задействовано 12 единиц коммунальной техники и 49 работников.

Новости по тегу
снег
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklkZjhYM2MvT1F6QjN0ZGV0R3VJRkE9PSIsInZhbHVlIjoiWi9kY1F2bFpocjBMaWpKYzhXbHM0azFJdm1YbGpOMGJLUWFMeVF1ZXh2WDkxNHhUTFZsVEhhTnNacmZINDFhbHlLMjFVQUVvNlRFLyt6b3hlcnRvcjZZdGRmNmg1VWtDbVdUYUloZGxacXVCajhJTk1XRWxzQmZiRWZOSEZzMzV0R29GeUxBZzd6b3diSUdaVlVTV3RnbUxXY2lvcnB1VGtWYVlwOVgzTDBmZ0xpN0x1MkpyWDY5NWx6bFVURmVVV0V5YTQ5a1hvOTk1d3AyQjRScWVsaXduWTlYR2RNTlpqdjZLZE00dTFCeFkvMW9kdU15RVQyaW5IVFJiLzdpMjBjM3pVNjJCeXIvd2FJRlR1OGFSZmxNTnQrSG9vMVFhdDY4VDM0VDh0ZzcyL1N5cHpNUjNZZ3ZycHkvWEpRcXFTTE5oZ09YcTNrcjl1L3k4NE1rSkhzS0tXR2VNZEpyZThTNHgrUGlsenZmaGhjMTVwaS9uR2VMK1F3SU0yVk5tcFZvOHNUcHFPVWZ5bnY4WFhpbm9oQWhKZlpTZ2VocEhRNzNCSzFZMXlNMVB3NTN6ODV4NnF0MlIrVUFzUnVKZyIsIm1hYyI6ImJiNmVkMGRiZDM1NWM4MGNmODE5YmNkOGYwNjNkNjk4YWVlNGMxNTBhMzNhY2NhZjZkMTdiZTUyZjNlMzJhZjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZxUHpOa3FXOElkQnNXT1lzYlc5M1E9PSIsInZhbHVlIjoiNXVzL2FqSGN5NjdLT2pEdjF6Tm5UQktiR3VxVjliL3dNbWtlcGdOejB3YnFrTlJzaVd4ZnJROHAxRzRpQnVldDZqK1c1MzNTK1VoTThrNnVoTFQ4ajJ2R1NNWTZnY2NrSzNTOE9OTU5UdFhqL0FIc3FIdXNRWjZGa284YVZ5czlUTCtySW9JWDRaVytYZzVZZWE0LzlES1E3aEpudTVNemxORU10L2NPNFAvdGJ1SXNuWW5DUXI4Nko2a3RjU0tGQU55SENrYTFLY2cxdE9HNkUzdS8wQndSVit2L2p0Z2trRTI4SXNieFRCL2RFTkQxenc0V05vemQ3SFV0STNHOVE0eDZWREc1S0NQdmo0ZXM1bDBOWjcvYkkxd2lPMG5rVzg3bDJPZXhSZlNjY3RPWmJMR2tmNE9QeThTaG92a2svSnl5Q1VsQ2tRWFBSWVIxOTEySS91eWJwYVNDNDdJVFpzdm5qTmxBZmhVQmc0bGNuL2Z6R2FkbVpST2QvRURiNW9QU0dwTThIbFE4ZkcwRkhYaEJiZ1NKOTFxMUUydHYzWmttcFlmVzNpQ2s4bE9yU3hoc05Ha1ZUZ2dtNllqTzJ2bE5yYVBFU3J5Z2l4dE9vZGM5WUs3bFpGK1lMN0ZINEF6ZjU4SkRHZFc2MkZlK2h5NUFlSFJpQnNDQ2crNTFkSWdad2h3SHZsNUc0TnRNUUF3YjBsWVY2RXlyS25JSXJQZzd6U0NucTVLT1h0eVVhU3liaFFzaHdxaUpFajdobHdHcUR1eUZGM09jamxkYWRwKzRJVDdaSW5Zak5wUVBPVzBrTGdPa2JvaHJQZy8vajVEQ0NqUHRuZ3BiUjJWWiIsIm1hYyI6Ijk2MWI3ZDkzNGI5ZDhmODY2MDA4OGEzMmNlNzMwNzU0NGI1Y2ViZDAzNDg3MDMwOWY2N2YyNDllNzA4NjMyZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+