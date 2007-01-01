В Обнинске затруднено движение автобусов

Снегопад повлиял на работу общественного транспорта в Обнинске. Из-за обильных осадков часть проездов сужена и возникают заторы. Особенно сложная дорожная ситуация в часы пик, сообщили днём 27 января в «Обнинском городском транспорте».

- Например, на улице Королёва полоса движения одна и в районе МРНЦ возникают пробки, - говорится в комментарии перевозчика. - Но больше всего снегопад повлиял на работу маршрутов №6, №8 и №11. С учетом выездов на федеральную трассу и тем, что разворотные площадки занимаются частными автомобилями.

Всё это может приводить к сбою расписания автобусов.