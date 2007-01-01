В Жукове прорвало трубу
Аварийная утечка произошла возле музыкальной школы.
В понедельник, 26 января, глава Жуковского района Анатолий Суярко сообщил, что утечка устранена.
- В течение нескольких дней к нам поступали обращения от жителей о протечке воды в районе музыкальной школы, рядом с детским садом, - пояснил он. - Ситуация требовала не простого ремонта, а применения специальной техники для бестраншейного прокола грунта, чтобы минимизировать неудобства и не перекрывать надолго движение. Сегодня силами наших подрядчиков и коммунальных служб авария полностью ликвидирована.
