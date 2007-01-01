В Обнинске мужчина украл шубу прямо с манекена

В одном из торговых центров Обнинска пропала шуба — её украли прямо с манекена у входа в магазин. Полицейские задержали 37-летнего местного жителя, рассказали 26 января в УМВД по Калужской области.

Как выяснилось, мужчина заметил, что продавец вышла, и воспользовался моментом. Убедившись, что на шубе нет защитных датчиков, он просто снял её и ушёл.

Позже он признался, что сразу продал похищенную вещь. Против него возбуждено уголовное дело за кражу — ему грозит до двух лет колонии. Сейчас полиция проверяет, не причастен ли этот человек к другим подобным кражам.