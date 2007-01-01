-20...-19 °С
Обнинск В Балабаново отключат электричество
Обнинск

В Балабаново отключат электричество

Дмитрий Ивьев
26.01, 08:36
0 222
Кратковременные отключения ожидаются в понедельник, 26 января, сообщили в администрации города.

Они затронут дома на улицах 50 лет Октября, Лесной, Пионерской, Капитана Королёва, Победы и Мичурина.

Отключения запланированы в период с 9:00 до 12:00.

