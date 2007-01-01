Жителей Обнинска предупредили про опасность тюбингов
В пятницу, 23 января, рекомендации опубликовала городская администрация.
- Для безопасного отдыха в Обнинске выбирайте Белкинские пруды, - заявили там. - Территория позволяет развить скорость, поскольку на пути нет опасных объектов.
Обнинцев просят не кататься там, где есть деревья, столбы, заборы или выезд на проезжую часть. Также горожанам напомнили про запрет цеплять ватрушки за автомобили или снегоходы.
