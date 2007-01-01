В Обнинске прокладывают новую теплотрассу
Работы ведутся в районе перекрестка проспекта Ленина с улицей Усачева для подключения нового жилого комплекса в районе Дома ученых.
- Здесь будет проложено почти 500 метров новых трубопроводов, а также построены две тепловые камеры, - рассказали 22 января в филиале РИР. - Работы не влияют на текущее теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Маршрут новой теплотрассы проходит в непосредственной близости от действующего газопровода. Для строительства нам потребуется удалить несколько десятков деревьев, произрастающих в его охранной зоне. В основном это те, которые выросли в ней уже после ввода газопровода в эксплуатацию, молодая поросль.
Деревья будут пилить на следующей неделе.
