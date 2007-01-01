Жителей Балабаново призвали сбивать сосульки

Администрация города опубликовала соответствующее обращение в четверг, 22 января.

- Просим вас не забывать о своей ответственности за безопасность и содержание ваших балконов, - говорится в комментарии. - В зимний период особенно важно своевременно сбивать сосульки и наледь с козырьков своих балконов и установленных вами кондиционеров. Помните, что это ваше имущество и вы обязаны держать его в порядке.

При этом власти просят перед началом работ убедиться, что внизу нет прохожих.