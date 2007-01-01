В Калужской области осудили мошенника, продавшего детям бракованный лазерный гравер

Обнинский городской суд вынес приговор 36-летнему жителю Калининграда, который обманул городскую администрацию, поставив оборудование для детского технопарка, не соответствующее заявленным требованиям.

Мужчина был гендиректором коммерческой фирмы и в сентябре 2020 года подал заявку на аукцион по закупке лазерного гравера в рамках федерального проекта «Образование». Он знал, что у него есть только устройство, которое не соответствует техническим характеристикам, указанным в контракте, но всё равно выиграл торги.

После поставки некачественного оборудования из бюджета ему перевели 1,9 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Ему назначили 3 года колонии общего режима и обязали вернуть всю сумму ущерба - 1,9 миллиона рублей, сообщили 22 января в прокуратуре.