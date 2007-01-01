-9...-8 °С
Обнинск

В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты

Дмитрий Ивьев
22.01, 13:55
0 356
За декабрь муниципальный транспорт перевёз 944 902 человека.

Первое место по числу перевезённых пассажиров у маршрута № 2: 152 411 человек. Следом идут № 9А (124 548 человек) и № 9Б (135 218 человек).

«Тройке» достаётся почётное четвёртое место: 115 656 человек.

На «шестёрке» за декабрь проехали 66 372 человека, а на «восьмёрке» — 54 645 человек, сообщили 22 января в «Обнинском городском транспорте».

транспорт
