Обнинск

Обнинские школьники активнее участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады

Дмитрий Ивьев
22.01, 08:06
В Обнинске продолжает расти интерес к Всероссийской олимпиаде школьников. В этом году школьный этап написали почти 10 тысяч учеников — на 3 тысячи больше, чем годом ранее. Из них 2 257 ребят прошли на муниципальный этап, сообщили 22 января в администрации города.

Сейчас идёт региональный этап, в котором участвуют 527 обнинских школьников. Уже прошли первые туры по таким предметам, как информатика, биология, история, экономика и испанский язык.

Особенно много участников собрала олимпиада по информатике — её написали 31 ученик, по биологии — 26, по истории — 13, по экономике — 9, а по испанскому языку — 2.

Скоро станут известны первые результаты регионального этапа.

образование
