-7...-6 °С
Главная Новости Обнинск Где в Обнинске вывезут снег 22 января
Обнинск

Где в Обнинске вывезут снег 22 января

Дмитрий Ивьев
21.01, 15:27
В четверг городские власти просят водителей не парковаться на следующих участках:

  • с 04:00 -  ул. Калужская;
  • с 04:00 - путепровод над трассой М3;
  • с 04:00 - пр. Ленина (р-н дома № 240 место проведения с/х ярмарки);
  • с 08:00 - ул. Курчатова - ул. Победы;
  • с 08:00 - ул. Калужская, ул. Аксенова, ул. Ляшенко, ул. Гурьянова;
  • с 10:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка напротив дома 219).

В ночь на 22 января снег будут вывозить с автобусных остановок, пешеходных переходов по улице Борисоглебской вдоль деревни Белкино.

