Где в Обнинске вывезут снег 22 января
В четверг городские власти просят водителей не парковаться на следующих участках:
- с 04:00 - ул. Калужская;
- с 04:00 - путепровод над трассой М3;
- с 04:00 - пр. Ленина (р-н дома № 240 место проведения с/х ярмарки);
- с 08:00 - ул. Курчатова - ул. Победы;
- с 08:00 - ул. Калужская, ул. Аксенова, ул. Ляшенко, ул. Гурьянова;
- с 10:00 - пр. Ленина (автомобильная стоянка напротив дома 219).
В ночь на 22 января снег будут вывозить с автобусных остановок, пешеходных переходов по улице Борисоглебской вдоль деревни Белкино.
