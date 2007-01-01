-8...-7 °С
Четыре исторических дома в Боровске получат новые наличники

21.01, 10:39
Там стартует проект «Шанс». Он расширит инициативу общественной организации, которая в прошлом году получила президентский грант на восстановление традиционных деревянных фасадов Боровска.

Ремесленные навыки будут оттачивать на реальных городских объектах. В планах — изготовление и установка новых резных наличников для четырёх исторических двухэтажных домов. Один из них – известный боровчанам дом с ромашками на Коммунистической улице.

Для будущего арт-центра «Резное кружево Боровска» уже выделено помещение в центре города. Там разместятся музей, выставка и постоянные мастерские, сообщили 21 января в правительстве региона.

