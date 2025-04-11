В Обнинске водителей попросили не парковаться на проспекте Ленина

В субботу, 24 января, в районе дома №240 с 9:00 до 16:00 пройдёт сельскохозяйственная ярмарка.

Администрация города обратилась к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части и у автобусных остановок вблизи места проведения мероприятия, чтобы не мешать движению транспорта и работе торговцев.

Это будет первая подобная ярмарка в 2026 году.

Даты проведения следующих ярмарок: