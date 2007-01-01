-8...-7 °С
Обнинск

Где в Обнинске установлены дорожные камеры

Дмитрий Ивьев
21.01, 11:26
0 263
Актуальные данные в среду, 21 января, опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения:

  • пр-кт Маркса, д. 61
  • пересечение ул. Курчатова-пр. Ленина (Треугольная площадь)
  • пересечение ул. Энгельса – ул. Аксенова
  • ул. Курчатова, д. 22
  • ул. Курчатова, д. 27
  • перекресток по ул. Курчатова в районе д. 55
  • 128 м по пр. Ленина от пересечения с ул. Табулевича
  • пр-кт Ленина в районе дома 92 – пересечение с ул. Кутузова
  • ул. Ляшенко км 0+149 (в районе пересечения с ул. Мира)
  • пр-кт Ленина в районе пересечения с ул. Славского
  • ул. Курчатова пересечение с ул. Северная
  • ул. Белкинская в районе д 3.
  • ул. Кутузова км 1+005 (в районе д. 147Б)
  • проспект Маркса, в районе д. 82
  • пересечение ул. Борисоглебская с ул. Славского
  • ул. Гагарина, в районе д. 45 по пр. Маркса
  • ул. Блохинцева в районе д. 5, км 0+336
  • ул. Аксенова (в районе д. 4Б по ул. Королева), км 0+801
  • ул. Курчатова, д. 6, в районе пешеходного перехода км 0+330

