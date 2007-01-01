Где в Обнинске установлены дорожные камеры
Актуальные данные в среду, 21 января, опубликовал региональный Центр безопасности дорожного движения:
- пр-кт Маркса, д. 61
- пересечение ул. Курчатова-пр. Ленина (Треугольная площадь)
- пересечение ул. Энгельса – ул. Аксенова
- ул. Курчатова, д. 22
- ул. Курчатова, д. 27
- перекресток по ул. Курчатова в районе д. 55
- 128 м по пр. Ленина от пересечения с ул. Табулевича
- пр-кт Ленина в районе дома 92 – пересечение с ул. Кутузова
- ул. Ляшенко км 0+149 (в районе пересечения с ул. Мира)
- пр-кт Ленина в районе пересечения с ул. Славского
- ул. Курчатова пересечение с ул. Северная
- ул. Белкинская в районе д 3.
- ул. Кутузова км 1+005 (в районе д. 147Б)
- проспект Маркса, в районе д. 82
- пересечение ул. Борисоглебская с ул. Славского
- ул. Гагарина, в районе д. 45 по пр. Маркса
- ул. Блохинцева в районе д. 5, км 0+336
- ул. Аксенова (в районе д. 4Б по ул. Королева), км 0+801
- ул. Курчатова, д. 6, в районе пешеходного перехода км 0+330
