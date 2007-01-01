-8...-7 °С
Обнинск Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
Обнинск

Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой

Дмитрий Ивьев
21.01, 10:53
0 215
Сейчас продолжается ремонт на водопроводной линии в районе перекрестка Пионерского проезда и улицы Шацкого.

Ожидается, что они закончатся 22 января.

- Возможно временное изменение гидравлического режима в городских и внутридомовых сетях холодного водоснабжения – временное повышение показателей мутности и снижение давления в часы максимального водопотребления с 1 по 20 кварталах города и ЖК «Репинка», - пояснили в среду в филиале РИР.

