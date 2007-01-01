Жителей Обнинска предупредили о проблемах с водой
Сейчас продолжается ремонт на водопроводной линии в районе перекрестка Пионерского проезда и улицы Шацкого.
Ожидается, что они закончатся 22 января.
- Возможно временное изменение гидравлического режима в городских и внутридомовых сетях холодного водоснабжения – временное повышение показателей мутности и снижение давления в часы максимального водопотребления с 1 по 20 кварталах города и ЖК «Репинка», - пояснили в среду в филиале РИР.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь