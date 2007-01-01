Калужанин лишился 50 тысяч рублей, пытаясь купить телефон в интернете

Мужчина из Малоярославецкого района стал жертвой мошенников, пытаясь приобрести смартфон через интернет. Он нашёл объявление на сайте, который показался ему надёжным, и заинтересовался телефоном за 50 тысяч рублей, рассказали 21 января в полиции.

Связавшись с продавцом через мессенджер, он получил заверения, что как только переведёт деньги — товар сразу отправят по указанному адресу. Поверив, мужчина перечислил полную сумму и прислал подтверждение перевода.

На следующий день он попытался зайти на сайт снова — но страница исчезла. Тогда он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».