В Калужской области до смерти избили женщину
Обнинск

В Калужской области до смерти избили женщину

Дмитрий Ивьев
21.01, 10:06
0 1072
Трагический случай произошёл в городе Ермолино Боровского района, сообщили 21 января в региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело завели на 42-летнего мужчину.

- По версии следствия, в январе в городе Ермолино Боровского района по месту жительства фигурант поссорился с сожительницей. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары, от которых она скончалась, - пояснили в СК.

Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания.

