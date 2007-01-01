В Калужской области до смерти избили женщину
Трагический случай произошёл в городе Ермолино Боровского района, сообщили 21 января в региональном управлении Следственного комитета.
Уголовное дело завели на 42-летнего мужчину.
- По версии следствия, в январе в городе Ермолино Боровского района по месту жительства фигурант поссорился с сожительницей. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшей множественные удары, от которых она скончалась, - пояснили в СК.
Подозреваемый задержан. На допросе он дал признательные показания.
