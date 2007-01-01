-8...-7 °С
Обнинск

В Обнинске возбудили уголовное дело после смерти мужчины, обварившегося кипятком

Евгения Родионова
21.01, 10:00
Во вторник, 20 января, прокуратура Обнинска сообщила о проведении проверки соблюдения федерального законодательства при осуществлении горячего водоснабжения многоквартирных домов в городе.

По данным ведомства, 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги. Его госпитализировали в больницу. Через 22 дня пенсионер умер.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

