В Обнинске возбудили уголовное дело после смерти мужчины, обварившегося кипятком
Во вторник, 20 января, прокуратура Обнинска сообщила о проведении проверки соблюдения федерального законодательства при осуществлении горячего водоснабжения многоквартирных домов в городе.
По данным ведомства, 75-летний мужчина при пользовании горячей водой получил ожоги. Его госпитализировали в больницу. Через 22 дня пенсионер умер.
Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
